Союзники нанесли точечные ракетные удары по объектам в Сирии, а волной паники накрыло русистов в Крыму.

Об этом пишет блогер Art Zed, информирует svodka.net.

За утро мне услышались два таких приступа паники.

Первый случай.

Из разговора понял, что она жительница Луганска, после начала войны осела в Керчи.

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С вылупленными глазами, жадно хватая воздух:

— Только что по радио сказали, что американцы бомбят Сирию! Лишь бы наши не стали ввязываться, они же там!

Второй случай.

Несколько местных женщин обсуждали ночные удары.

— Мы вот после только этого, ну объединения с россией, стали жить спокойно, а на Украине, что творится, ужас. У меня сын в армии служит, не хочу, чтобы его на войну отправили, страшно, надо ему позвонить.

Вторая собеседница подхватила тему событий 2014 года. Рассказала как они рады были и всё такое, только брат с ними не хотел общаться. Он в то время отбывал наказание в Запорожье и оттуда в телефонных разговорах называл их «сепараторий». Потом вышел, приехал в Крым, осмотрелся, мотанул в москву на заработки. Вернулся в Крым и стал оформлять рос доки, на что она ему сказала -«Что? Теперь ты тоже сепаратюга? Ага!»

Клубок, короче, затрясся, а значит утро было добрым)

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