Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что жители
оккупированных районов области не платят за воду, несмотря на
низкий тариф. На оккупированной территории Донбасса тариф на воду в
четыре раза ниже, чем в остальной части Украины, заявил Жебривский
Фото: Павло Жебрівський / Facebook “Если на контролируемой
территории тариф составляет около 30 грн, то на
оккупированной — до сих пор 7 грн, который является вообще
экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят:
задолженность составляет около 2,8 млрд грн“, — написал он.
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/896414690541051
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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