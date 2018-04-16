Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что жители оккупированных районов области не платят за воду, несмотря на низкий тариф. На оккупированной территории Донбасса тариф на воду в четыре раза ниже, чем в остальной части Украины, заявил Жебривский Фото: Павло Жебрівський / Facebook “Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 грн, то на оккупированной — до сих пор 7 грн, который является вообще экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд грн“, — написал он. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/896414690541051 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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