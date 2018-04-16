|В Одесской области могильная плита убила трехлетнего ребенка
|16.04.2018 18:12
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В Одесской области трехлетний ребенок умер в результате падения могильной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управения Национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, несчастный случай произошел на одном из сельских кладбищ в Болградском районе - на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника. ребенок скончался в результате полученных травм. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что предварительная причина трагедии - несчастный случай.
Как сообщал svodka.net ранее, на улице Симоненко во Львове ребенок застрял головой в ограде.
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