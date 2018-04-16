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Стало известно, как обеднели злостные неплательщики алиментов
16.04.2018 18:14
Стало известно, как обеднели злостные неплательщики алиментов

После того, как в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, со злостных неплательщиков было взыскано около 580 млн гривен.

Такую статистику на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Закон о выплате алиментов недобросовестными родителями эффективно работает. После его старта с должников взыскали почти 580 млн грн. Это вдвое больше, чем до введения», — написал он, информирует svodka.net.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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