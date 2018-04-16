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Прокуроры САП не пришли давать показания на Холодницкого - СМИ
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16.04.2018 18:14
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По информации источников INSIDER, в среду
квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна была
рассмотреть дело руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назара Холодницкого. В марте стало известно, что НАБУ
несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого Фото: European
Business Association / Facebook Источники утверждают, что
квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна была
рассмотреть дело Холодницкого в среду.Заседание комиссии, все же
состоится, но промежуточное. Это связано с тем, что прокуроры САП
не пришли на допрос по делу Холодницкого в Генинспекцию, а
докладчик не имеет права основывать вывод только на негласных
следственных действиях.Издание добавило, что официального
подтверждения информации в комиссии получить не удалось, сам
Холодницкий о заседании не проинформирован.В марте 2018 года стало
известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы
САП Назара Холодницкого.В интервью ZN.UA глава НАБУ Артем
Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе"
информации фигурантам уголовных производств, давлении на
должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП
мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои
обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в
квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на
Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об
увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий
Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к
рассмотрению жалобы на Холодницкого минимум через месяц.4 апреля
НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета
Холодницкого.Сегодня Луценко заявил, что в этих
записях нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной
ответственности.
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