По информации источников INSIDER, в среду квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна была рассмотреть дело руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В марте стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого Фото: European Business Association / Facebook Источники утверждают, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна была рассмотреть дело Холодницкого в среду.Заседание комиссии, все же состоится, но промежуточное. Это связано с тем, что прокуроры САП не пришли на допрос по делу Холодницкого в Генинспекцию, а докладчик не имеет права основывать вывод только на негласных следственных действиях.Издание добавило, что официального подтверждения информации в комиссии получить не удалось, сам Холодницкий о заседании не проинформирован.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого.Сегодня Луценко заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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