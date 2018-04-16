Сегодня во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Об этом сообщает со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Армении.

В большинстве случаев активисты получили поверхностные травмы нижних конечностей. Некоторые из пациентов после получения амбулаторной медицинской помощи были выписаны из больниц.

Представители полиции получили повреждения твердыми тупыми и режущими предметами. Один из правоохранителей сейчас оперируют.

Как сообщал участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.



Сначала сообщалось о трех попанених полицейского и нескольких раненых протестующих.

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