|Протесты в Армении: уже десятки пострадавших
|16.04.2018 18:16
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Сегодня во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Об этом сообщает со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Армении.
В большинстве случаев активисты получили поверхностные травмы нижних конечностей. Некоторые из пациентов после получения амбулаторной медицинской помощи были выписаны из больниц.
Представители полиции получили повреждения твердыми тупыми и режущими предметами. Один из правоохранителей сейчас оперируют.
Как сообщал участники акции, которые протестуют против
назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром,
перекрыли несколько центральных улиц Еревана.