Ракетные удары по сирийским военным объектам со стороны ВС США, Великобритании и Франции были не только демонстрацией силы «западной тройки», но еще и способом давления Вашингтона на власти Саудовской Аравии.

Среди прочего президент США Дональд Трамп требует от Эр-Рияда финансировать его военную кампанию в Сирии. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с лидерами стран Балтии, пишет Газета.Ru, информирует svodka.net.

«Мы почти достигли цели по уничтожению ИГ («Исламское государство» — организация, запрещенная в ряде стран, включая Россию) в Сирии. Мы очень быстро собираемся принять решение вместе со своими союзниками в регионе о том, что делать дальше, – заявил президент США и добавил: – Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я говорил: «Знаете, если хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить».

10 апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время визита во Францию заявил о возможности присоединиться к ракетному удару по Сирии. Это произошло в тот же день, как Трамп провел телефонные переговоры о военной операции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Считается, что ракетные удары стали ответом Запада на химическую атаку в сирийском городе Дума. Вашингтон заявил, что ее организовали вооруженные силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду. Официальный Дамаск отверг эти обвинения. А за несколько часов до удара по Сирии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что «химатака в Думе» была постановкой.

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Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

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