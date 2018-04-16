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Мэй заявила, что Великобритания и ее союзники имели правовое обоснование для удара по объектам в Сирии без санкции ООН
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16.04.2018 18:22
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К ракетному удару по Сирии привело постоянное применение Россией
вето в Собезе ООН, сказала премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй. Мэй объясняла членам парламента причины удара по Сирии Фото:
ЕРА "У нас не оставалось выбора. Британское правительство
соглашалось, что решение о воздействии на правительство Сирии
должна принимать ООН. Однако постоянное применение Россией вето в
Совете Безопасности означало, что все усилия Великобритании будут
заблокированы. Мы пришли к выводу, что с точки зрения прагматизма и
морали будет правильным вмешаться", – сказала она.Премьер
подчеркнула, что ракетный удар не был попыткой "сменить правящий
режим Сирии"."Это ограниченная акция с целью уменьшить страдания
населения путем ликвидации возможностей правительства Сирии
применять химическое оружие", – заявила Мэй.По ее словам, правовые
обоснования для удара по целям в Сирии были аналогичными тем,
которые применялись для начала международной военной миссии в
Косово и для создания гуманитарных коридоров после войны в Ираке
в в 1990-х годах."Мировое общество соглашалось, что такие меры
допустимы, если являются последним шансом предотвратить
гуманитарный кризис", – отметила глава правительства.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте.Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.14 апреля Мэй заявила, что считала
правильным принять меры в Сирии без консультаций с парламентом по
причине "оценки оперативной безопасности".
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