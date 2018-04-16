К ракетному удару по Сирии привело постоянное применение Россией вето в Собезе ООН, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй объясняла членам парламента причины удара по Сирии Фото: ЕРА "У нас не оставалось выбора. Британское правительство соглашалось, что решение о воздействии на правительство Сирии должна принимать ООН. Однако постоянное применение Россией вето в Совете Безопасности означало, что все усилия Великобритании будут заблокированы. Мы пришли к выводу, что с точки зрения прагматизма и морали будет правильным вмешаться", – сказала она.Премьер подчеркнула, что ракетный удар не был попыткой "сменить правящий режим Сирии"."Это ограниченная акция с целью уменьшить страдания населения путем ликвидации возможностей правительства Сирии применять химическое оружие", – заявила Мэй.По ее словам, правовые обоснования для удара по целям в Сирии были аналогичными тем, которые применялись для начала международной военной миссии в Косово и для создания гуманитарных коридоров после войны в Ираке в в 1990-х годах."Мировое общество соглашалось, что такие меры допустимы, если являются последним шансом предотвратить гуманитарный кризис", – отметила глава правительства.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.14 апреля Мэй заявила, что считала правильным принять меры в Сирии без консультаций с парламентом по причине "оценки оперативной безопасности". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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