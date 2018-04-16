|Экспертам ОЗХО разрешат опросить 22 свидетелей химатаки в Сирии
|16.04.2018 18:23
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Экспертам Организации по запрещению химического оружия разрешат допросить 22 свидетелей химической атаки в Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter ООН, передает .
"Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия сообщил, что отправленная в Сирию группа экспертов в составе 9 человек из-за проблем с безопасностью не может попасть в Думу. Власти предложили экспертам провести в Дамаске интервью с 22 свидетелями", - говорится в сообщении.
Так, в ОЗХО надеются, что Миссии ОЗХО по установлению фактов удастся отправиться в Думу как только позволят обстоятельства. Также глава ОЗХО в письме Гендиректору ВОЗ запросил информацию о пострадавших, полученную от партнеров ВОЗ в Сирии.
Напомним, Россия заявила, что визит инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту вероятной газовой атаки в сирийской Думе сегодня был задержан из-за авиаударов союзных сил по сирийским базам в субботу.