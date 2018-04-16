Народного депутата Надежду Савченко допросят на детекторе лжи завтра, 17 апреля, в 9:00 утра. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

По ее словам, адвокаты Савченко сегодня получили от следователей уведомления о том, что нардепа допросят завтра в 9:00 в стенах СИЗО Службы безопасности Украины.

"Процесс прохождения полиграфа будет закрытым. Ни о какой публичности речь не идет", - сказала Проторченко.

Добавим, это - уже вторая попытка пройти детектор лжи народным депутатом Савченко.

Как сообщал в пятницу, 13 апреля, состояние здоровья Савченко не позволило пройти проверку на полиграфе.

А 16 апреля с 10:00 Савченко возобновила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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