По ходатайству обвинения апелляционный суд пересмотрел приговор одному из убийц мэра Старобельска Луганской области Владимира Живаги и приговорил его к пожизненному заключению. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Живага погиб 22 февраля 2016 года Фото: paralel-media.com.ua 22 февраля 2016 года в мэра Старобельска Владимира Живагу стреляли. Вечером его нашел сторож во внутреннем дворе горисполкома. Он скончался в карете скорой помощи от полученных огнестрельных ранений в голову и шею.27 февраля 2017 года Нацполиция сообщила, что преступление раскрыто, задержанный подозреваемый заявил, что совершил убийство из корыстных побуждений.18 апреля в Луганской области полиция задержала еще одного подозреваемого в убийстве мэра.Расследованием было установлено, что двое жителей Луганской области застрелили Живагу, выполняя заказ на убийство."По принципиальной позиции прокуратуры Луганской области суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра сейчас приговорил к самому суровому наказанию – пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении прокуратуры.Приговор в отношении второго участника убийства суд оставил без изменений – 15 лет лишения свободы. Уголовное производство в отношении организатора данного заказного убийства выделено в отдельное производство, и он объявлен в розыск, добавили в прокуратуре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки области луганской мэра суд владимира Теги: происшествия