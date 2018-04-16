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Одному из убийц мэра Старобельска Живаги суд изменил приговор на пожизненное заключение
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16.04.2018 18:30
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По ходатайству обвинения апелляционный суд пересмотрел приговор
одному из убийц мэра Старобельска Луганской области Владимира
Живаги и приговорил его к пожизненному заключению. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Живага погиб 22 февраля 2016
года Фото: paralel-media.com.ua 22 февраля 2016 года в мэра
Старобельска Владимира Живагу стреляли. Вечером его нашел сторож во
внутреннем дворе горисполкома. Он скончался в карете скорой
помощи от полученных огнестрельных ранений в голову и
шею.27 февраля 2017 года Нацполиция сообщила, что преступление
раскрыто, задержанный подозреваемый заявил, что совершил убийство
из корыстных побуждений.18 апреля в Луганской области
полиция задержала еще одного подозреваемого в убийстве
мэра.Расследованием было установлено, что двое жителей Луганской
области застрелили Живагу, выполняя заказ на убийство."По
принципиальной позиции прокуратуры Луганской области суд
апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского
районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу
прокурора, приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра
сейчас приговорил к самому суровому наказанию – пожизненному
лишению свободы", – говорится в сообщении прокуратуры.Приговор
в отношении второго участника убийства суд оставил без
изменений – 15 лет лишения свободы. Уголовное
производство в отношении организатора данного заказного убийства
выделено в отдельное производство, и он объявлен в розыск, добавили
в прокуратуре.
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