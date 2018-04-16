|Мороз: Для Порошенко второй срок на посту президента важнее мира на Донбассе
|16.04.2018 18:35
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Президент Украины Петр Порошенко считает второй срок на посту главы государства более важным, чем урегулирование ситуации на Донбассе и судьба миллионов украинцев, которые проживают на оккупированных территориях. Такое заявление сделал прежний председатель Верховной Рады Украины Александр холод в эфире телеканала NEWSONE.
Он считает, что изменение статуса антитеррористической операции может привести к введению чрезвычайного положения по всей стране, что, в свою очередь, станет причиной прекращения политической деятельности.
"Анализируя заявления президента, например, о завершении АТО, когда все подумали, что наступит мир, так как он обещал перед выборами, но, бесспорно, что это не так. Поэтому второй срок президентства Порошенко связан с изменением статуса самой операции, что может привести к оглашению чрезвычайного положения, в том числе и по всей стране. Таким образом, прекратится политическая деятельность каких-либо политических сил и разговоры про выборы", - сказал холод.
Также он добавил, что Порошенко важнее остаться на должности президента на еще один срок.
"Второй срок на посту президента для него (Порошенко -ред.) важнее, чем ситуация на Донбассе и судьба миллионов людей, которые живут на оккупированных территориях", - уверен холод.
Как сообщал svodka.net ранее, прежний председатель Верховной Рады Украины Александр холод заявил, что Украине необходимо перейти на парламентскую форму правления.
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