13 апреля следователь Следственного комитета России по Skype опросил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего и его супругу, которые сейчас находятся в США. Кара-Мурза-младший рассказал об обстоятельствах отравления Фото: Vladimir Kara-Murza / Facebook По словам адвоката, 13 апреля следователь опросил по Skype самого оппозиционера и его жену, которые сейчас находятся в США. Прохоров добавил, что это первый случай на уровне следствия, когда потенциального потерпевшего опрашивают через видеосвязи.Кара-Мурза-младший рассказал об обстоятельствах отравления. Он подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело. "К заявлению приложено заключение французского токсиколога, в котором говорится об аномальном превышении во взятых у оппозиционера анализах некоторых веществ в десятки раз", – отметил адвокат.На вопросы следователя о том, кого он считает причастным к его отравлениям, оппозиционер предположил, что на причастность представителей российских спецслужб к этому указывает способ покушения.В мае 2015 года Кара-Мурза – младший был доставлен в одну из московских клиник с острой почечной недостаточностью. После выздоровления и реабилитации в США он вернулся в Россию и подал заявление в Следственный комитет Российской Федерации с требованием расследовать его отравление как покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.2 февраля 2017 года Кара-Мурзу – младшего экстренно госпитализировали в Москве. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что симптомы у Кара-Мурзы – младшего похожи на те, что были в мае 2015 года. Тогда сам Кара-Мурза заявлял, что его отравили.4 февраля следствие начало проверку по факту госпитализации Кара-Мурзы – младшего. Официальный диагноз – "острая интоксикация неустановленным веществом", то есть умышленное отравление, сообщила его жена Евгения. 8 февраля Кара-Мурза – младший вышел из комы, 13 февраля его перевели в терапевтическое отделение. 19 февраля политик отправился за границу для прохождения реабилитации.В интервью "ГОРДОН" Кара-Мурза – младший говорил, что покушение было вызвано его политической деятельностью. Французский специалист Паскаль Кинц обнародовал заключение, что в организме Кара-Мурзы – младшего были найдены тяжелые металлы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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