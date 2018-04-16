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Следком РФ возобновил расследование отравлений Кара-Мурзы-младшего
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16.04.2018 18:38
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13 апреля следователь Следственного комитета России по Skype
опросил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего и
его супругу, которые сейчас находятся в США. Кара-Мурза-младший
рассказал об обстоятельствах отравления Фото: Vladimir Kara-Murza /
Facebook По словам адвоката, 13 апреля следователь опросил
по Skype самого оппозиционера и его жену, которые сейчас
находятся в США. Прохоров добавил, что это первый случай на
уровне следствия, когда потенциального потерпевшего опрашивают
через видеосвязи.Кара-Мурза-младший рассказал об обстоятельствах
отравления. Он подал заявление на имя председателя СК Александра
Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело. "К
заявлению приложено заключение французского токсиколога, в котором
говорится об аномальном превышении во взятых у оппозиционера
анализах некоторых веществ в десятки раз", – отметил
адвокат.На вопросы следователя о том, кого он считает причастным к
его отравлениям, оппозиционер предположил, что на причастность
представителей российских спецслужб к этому указывает способ
покушения.В мае 2015 года Кара-Мурза – младший был
доставлен в одну из московских клиник с острой почечной
недостаточностью. После выздоровления и реабилитации в США он
вернулся в Россию и подал заявление в Следственный комитет
Российской Федерации с требованием расследовать его отравление
как покушение на убийство по мотивам политической и
идеологической ненависти.2 февраля 2017 года Кара-Мурзу –
младшего экстренно госпитализировали в Москве. Депутат
законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил,
что симптомы у Кара-Мурзы – младшего похожи на те, что были в
мае 2015 года. Тогда сам Кара-Мурза заявлял, что его отравили.4
февраля следствие начало проверку по факту
госпитализации Кара-Мурзы – младшего. Официальный
диагноз – "острая интоксикация неустановленным
веществом", то есть умышленное отравление, сообщила его жена
Евгения. 8 февраля Кара-Мурза – младший вышел из комы, 13
февраля его перевели в терапевтическое отделение. 19
февраля политик отправился за границу для прохождения
реабилитации.В интервью "ГОРДОН" Кара-Мурза – младший говорил,
что покушение было вызвано его политической
деятельностью. Французский специалист Паскаль Кинц обнародовал
заключение, что в организме Кара-Мурзы – младшего
были найдены тяжелые металлы.
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