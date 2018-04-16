Антивирус Defender, который встроен в операционную систему Windows, начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает ExtremeTech .

Также еще ряд антивирусов, в частности ESET, Sophos, TrendMicro и подобные, распознают μTorrent так же.

В настоящее время μTorrent блокируется лишь у тех пользователей, у которых Windows обновлен до последней версии.

Представитель разработчика программы BitTorrent, Inc. пояснил, что причиной изменений в работе Defender стала ошибка в одной из последних сборок Windows.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный фэнтези-сериал "Игра престолов" стал чаще только скачиваемым с пиратских сайтов в 2017 году. Такое звание телешоу получило шестой раз подряд.

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