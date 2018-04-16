|Евродепутаты не одобряют "европейскую перспективу" Украина - СМИ
|16.04.2018 18:45
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Большинство государств-членов Евросоюза не согласятся с "европейской перспективой" Украины и ее участием в модели "Восточное партнерство - плюс". Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает
"В проекте заключительного заявления парламентского комитета
Ассоциации Украина-ЕС говорится о "европейской перспективе" Украины
и о модели "ВП+". Большинство государств-членов ЕС не согласятся на
такую формулировку...", - говорится в сообщении журналиста.