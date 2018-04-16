Москва заявила, что у нее имеются неопровержимые доказательства, что случай с химоружием в сирийской Думе – это лишь инсценировка и, более того, провокация со стороны британских спецслужб.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин во время выступления на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, пишет RT, информирует svodka.net.

По его словам, Россия провела собственное национально расследование, в ходе которого не было выявлено ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. «Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов», — заявил Шульгин.

Не удалось найти и участников съемок того постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки, добавил дипломат. «Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы», — заверил Шульгин.

Он допускает, что при планировании этой операции британской стороне могли помогать США.

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«У нас не просто есть «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, вероятно, при участии их старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — подчеркнул Шульгин.

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