Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 млн евро кредита Украине для финансирования региональных дорог. Об этом сообщил 29 октября премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. "Продуктивный день на новые сотрудничества. Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро", - написал он. Гончарук сообщил, что партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. "Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", - написал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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