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Еврокомиссия и Германия гарантировали сохранение транзита газа через Украину после строительства "Северного потока - 2"
16.04.2018 18:46
Приоритет Европейского союза состоит в том, бы сохранить транзит газа через Украину и после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом говорилось в ходе переговоров министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера и вице-президента Еврокомиссии по делам энергетического союза Мароша Шефчовича. Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории Фото: ЕРА "Украина, несмотря на сложные условия, в последние годы, последние зимы, смогла надежным образом прокачать 97 млрд м³ газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что этот транзит работает хорошо, что он имеет стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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