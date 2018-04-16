Приоритет Европейского союза состоит в том, бы сохранить транзит
газа через Украину и после ввода в эксплуатацию газопровода
"Северный поток-2". Об этом говорилось в ходе переговоров министра
экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера и вице-президента
Еврокомиссии по делам энергетического союза Мароша Шефчовича.
Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей
территории Фото: ЕРА "Украина, несмотря на сложные условия, в
последние годы, последние зимы, смогла надежным образом прокачать
97 млрд м³ газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что
этот транзит работает хорошо, что он имеет стра
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