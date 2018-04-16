Известный американский певец Джастин Бибер на одной из вечеринок музыкального фестиваля "Coachella" стал участником драки. Об этом сообщает NME .

Исполнитель отдыхал на вечеринке Патрика Шварценеггера вместе со своими друзьями, когда стал свидетелем угроз девушке со стороны ее спутника. Мужчина начал душить девушку, следовательно Бибер решил вмешаться. Сначала он попросил его остановиться, однако после того, как получил нецензурный ответ, ударил неизвестного в лицо, благодаря чему девушке удалось убежать.

Отмечается, что после происшествия мужчину, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, выгнали с вечеринки. Оказавшись за воротами, он начал преследовать один из автомобилей, который отъезжал оттуда же, и выкрикивал имя Бибера. В результате мужчину задержали сотрудники полиции.

Как сообщал svodka.net ранее, в канадском городе Стратфорд провинции Онтарио завершилась подготовка к открытию персонального музея исполнителя Джастина Бибера, родившегося здесь.

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