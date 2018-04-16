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Поминальные дни в Одесской области обернулись трагедией
16.04.2018 18:52
Поминальные дни в Одесской области обернулись трагедией В одном из сел Болградского района Одесской области произошла трагедия во время поминальных мероприятий на кладбище, в результате инцидента погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

На ребенка упала плита могильного памятника. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Они будут решать, следует ли инкриминировать этот случай как умышленное убийство. Пока трагедию рассматривают как несчастный случай.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по статье умышленное убийство», — написали в полиции.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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