Угрозы Путина расчитаны на российского телезрителя, а не на помощь сирийскому союзнику.

Самый главный результат американской атаки в Сирии заключается в том, что Кремль реально смирился или «согласился» на уничтожение своей техники и гибель своих «ихтамнет». И главное — без реального сопротивления или ракетного ответа со стороны своих ПВО. Предварительные угрозы, проклятия, запугивания, оскорбления, до и после после ракетного обстрела, со стороны России, уже не играют роли и рассчитаны были скорее на внутриполитическое пользование, для своего телезрителя , а не помощь своему сирийскому союзнику. Скорее только , так будет и в случае обострения вооруженного конфликта на Донбассе, информирует svodka.net.

Например, во время проникновения миротворческих войск в «тело» сепаратистских республик ДНР-ЛНР. Вероятно, последует бешеная истерика Кремля, стон и вой российских СМИ и пассивность в ответной реакции Путина и сдержанность Кремля, который не захочет ради сепаратистских псевдореспублик на Донбассе усугублять свое международное положение.

Иными словами, в случае обострения военного конфликта на Донбассе, Запад, на основе отрытых или секретных политических договоренностей с Киевом, может смело оказывать экстренную военно-техническую или ракетную помощь Украине, не опасаясь серьезной реакции Кремля, который уже четыре года доказывает всему миру, что российских войск в Украине, на Донбассе нет. А значит и нет причин, как в случае с Сирией, на ответные действия, способные вызвать серьезный международный конфликт с превосходящими вооруженными силами западной коалиции.

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