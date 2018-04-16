Скоординированная нападение США, Великобритании и Франции позволила уничтожить два хранилища химического оружия и научный центр, занимавшийся его разработками в Сирии, убыток экологии минимизирован. Об этом заявила в британском парламенте глава правительства Тереза Мэй. Мэй отчиталась в парламенте о ракетном ударе по Сирии Фото: ЕРА "Вопреки заявлениям сирийских властей, это не были пустые здания", – подчеркнула глава правительства.Она представила отчет о пораженных целях и интенсивности удара."Первый объект – научно-исследовательский центр на севере Дамаска, работавший по программе создания химического оружия. По нему были выпущены 57 крылатых ракет США и 19 ракет союзников. Второй объект находился в 25 км к западу от города Хомса. Склад химического оружия и командный пункт. По ним был нанесен удар семью французскими ракетами. Третий объект – хранилище на бывшей авиабазе. Мы считали, что там хранятся зарин и другие отравляющие химвещества. По нему был нанесен удар с моря пятью британскими ракетами, девятью ракетами Франции, с воздуха атаку поддержали истребители США Tornado", – сообщила Мэй.По ее словам, задачей военных являлось гарантированное уничтожение запасов химического оружия при минимальном ущербе для окружающей среды."Надо отдать должное нашим военнослужащим, их американским и французским коллегам, выполнившим задание с отвагой и профессионализмом", – сказала Мэй, добавив, что Россия не заявила об ущербе своим объектам в Сирии.По мощности спецоперация 2018 года превосходила ракетный удар США по аэродрому Шайрат, ставший ответом на химическую атаку сирийской власти в Хан-Шейхуне, утверждает премьер.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты были сброшены на научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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