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Мэй о пораженных объектах в Сирии: Вопреки заявлениям сирийских властей, это не были пустые здания
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16.04.2018 18:53
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Скоординированная нападение США, Великобритании и Франции позволила
уничтожить два хранилища химического оружия и научный центр,
занимавшийся его разработками в Сирии, убыток экологии
минимизирован. Об этом заявила в британском парламенте глава
правительства Тереза Мэй. Мэй отчиталась в парламенте о ракетном
ударе по Сирии Фото: ЕРА "Вопреки заявлениям сирийских
властей, это не были пустые здания", – подчеркнула глава
правительства.Она представила отчет о пораженных целях и
интенсивности удара."Первый объект – научно-исследовательский
центр на севере Дамаска, работавший по программе создания
химического оружия. По нему были выпущены 57 крылатых ракет США и
19 ракет союзников. Второй объект находился в 25 км к западу от
города Хомса. Склад химического оружия и командный пункт. По ним
был нанесен удар семью французскими ракетами. Третий объект –
хранилище на бывшей авиабазе. Мы считали, что там хранятся зарин и
другие отравляющие химвещества. По нему был нанесен удар с моря
пятью британскими ракетами, девятью ракетами Франции, с воздуха
атаку поддержали истребители США Tornado", – сообщила Мэй.По
ее словам, задачей военных являлось гарантированное уничтожение
запасов химического оружия при минимальном ущербе для окружающей
среды."Надо отдать должное нашим военнослужащим, их американским и
французским коллегам, выполнившим задание с отвагой и
профессионализмом", – сказала Мэй, добавив, что Россия не
заявила об ущербе своим объектам в Сирии.По мощности спецоперация
2018 года превосходила ракетный удар США по аэродрому Шайрат,
ставший ответом на химическую атаку сирийской власти в Хан-Шейхуне,
утверждает премьер.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. В Пентагоне
уточнили, что крылатые ракеты были сброшены на
научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического
оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный
пост. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте.Всемирная
организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что
жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.
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