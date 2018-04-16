|Трудовая миграция: в Польше хотят упростить условия для украинских медиков
|16.04.2018 19:00
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Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые живут в странах за пределами Евросоюза, в частности из Украины. Об этом сообщает со ссылкой на Rzeczpospolita.
Необходимость такого решения обосновывается большим количеством
медицинского персонала в Польше, который находится на грани
пенсионного возраста. Подобное упрощение сможет решить проблему
нехватки медицинского персонала в стране.
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