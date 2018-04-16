В частности, трех змей увидели в районе Троещины, на окраине Киева, сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Фото опасной находки она опубликовала на странице в сети Facebook.

«Выбрались на пикничок … и не только мы», — пишет Наталья.

Змеи особенно активны в дождливые дни и ночью. На фото — уж обыкновенный Автор: facebook.com/natalka.makogon

Сообщение вызвало у пользователей неоднозначную реакцию: кто-то рептилиями восхищался, кто-то призвал быть осторожными.

«Уж и гадюка. Если их не трогать, то обе не опасны. Откуда у людей такой дурацкий страх? В Киеве получить по голове от гопников или умереть от ножа при ограблении гораздо больше шансов, чем пострадать от змеиного укуса», — написал Павел Багмут под постом Наталки Макогон в Facebook.

В Киеве начали виповзати змеи. На фото — гадюка степная

«С каждым годом популяция змей увеличивается вдвое. Так будет продолжаться и дальше, потому что за этим никто не следит. В киевских больницах даже нет вакцины против укусов, они используют только капельницы. Это неправильно, ведь многие укусы рептилий часто имеют летальный исход. Их хватает везде, но больше только змей водится в Вышгородском районе Киева и у Фастова — там вообще целые рои, нападают даже на крупный рогатый скот», — говорит змеелов Андрей.

За 2017 год только в Киеве зафиксировали 3 случая нападения змей на людей. Два из них — в Деснянском районе.

Врачи и ученые советуют найти и изучить как можно больше информации о том, какие змеи водятся в вашей местности. Особенно надо обратить внимание на ядовитых рептилий.

Ученый Оксана Некрасова советует выбирать такую одежду, которая максимально закрывает тело, чтобы уберечься от пресмыкающихся. Также важно одевать широкие длинные брюки и резиновые сапоги. По возможности пользоваться носками из овечьей шерсти, ее запах отпугивает змей.

Спасатели говорят, что змеи особенно активны в дождливые теплые дни и ночью.

Если вам все-таки встретилась змея, надо замереть и дать ей возможность отползти. Если пресмыкающееся будет выгибаться вперед и шипеть, попробуйте медленно и без резких движений отойти подальше.

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