Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что глава Минфина США в понедельник объявит о новых санкциях против России

Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшем будущем примет решение о введении дополнительных санкций против России на фоне обострения напряженности между двумя странами из-за вмешательства в выборы в США в 2016 году и конфликта в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Bloomberg. Об этом сообщает Лига , информирует svodka.net.

«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем», — сказала она.

15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник объявит о новых санкциях против России. По ее словам, санкции коснутся компаний, которые «каким-либо образом связаны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира