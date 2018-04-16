Президент США Дональд Трамп считает, что такая политика России и Китая является неприемлемой. Трамп: США продолжают повышать процентные ставки Фото: ЕРА "Россия и Китай играют в игру с девальвацией валют, в то время, как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!" – написал он. Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г. 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.11 апреля рубль на Московской бирже впервые с 2016 года упал ниже 75 руб./€. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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