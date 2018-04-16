|Трамп: Россия и Китай играют в игру с девальвацией валют
|16.04.2018 19:01
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Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.
6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.11 апреля рубль на Московской бирже впервые с 2016 года упал ниже 75 руб./€.
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