В нынешнем году мировые автомобильные бренды представили множество новых моделей. Некоторые из них уже появились на рынках многих стран мира,передает со ссылкой на .

Впрочем, есть немало моделей, которые в 2017-м покинули рынок. Среди них - автомобили немецких, американских, французских брендов, пишет avtodream.

A3

Трехдверную версию A3 представили в середине 90-х годов. Несмотря на прошлый успех модели, в последнее время покупатели пересаживаются на более практичные модели. Именно это заставило немецкую компанию сосредоточиться на производстве 5-дверный модели A3.

Баварский производитель планирует вывести на рынок модель 8-Series. Она придет на смену "шестерки".

Бренд отказывается от выпуска модели через кроссоверы и внедорожники. Французская марка пошла по проторенной дорожке и выпустила, вместо модели C3 Picasso, C3 Aircross

Автомобиль сошел с конвейера в 1992-м. Его выпускали в течение 25 лет. А в 2017-м машина окончательно покинула конвейер.

Американский производитель поджертвував моделью B-Max ради внедорожников. Во многих странах клиенты предпочитали кроссовер Ecosport.

Объемы продаж компактного универсала Civic Tourer были низкие. Поэтому японская компания приняла решение отказаться от выпуска модели.

Модель Mahindra e2o появилась на британском рынке. Покорить Европу ей не удалось. Сейчас Mahindra e2o продают только на родине в Індии.

Yeti пришел совершенно новый компактный кросс Karoq. На него в компании возлагают большие надежды.

Поисковик опубликовал список самых популярных автомобильных марок в Соединенных Штатах Америки за 2017 год. Рейтинг составлен на основе частых поисковых запросов. Всего в список вошло 10 компаний.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира