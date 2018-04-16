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Рейтинг мирового тенниса: известны позиции Свитолиной и Долгополова
16.04.2018 19:06
Рейтинг мирового тенниса: известны позиции Свитолиной и Долгополова По теме:

В понедельник, 16 апреля, обнародованы обновленные рейтинги WTA и АТР.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 4-ю позицию. По-прежнему 41-й остается Леся Цуренко, передает со ссылкой на .

Ангелина Калинина, на прошлой неделе выиграла турнир ITF в Джексоне, поднялась на 16 строк и вернулась в топ-150.

Вашему вниманию рейтинг WTA от 16 апреля 2018-го:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) 8140
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) 5307
6 (6). Плишкова (Чехия) 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) 4276
9 (9). Слоун Стивенс (США) 3938
10 (10). Петра Квитова (Чехия) 3271

...

41 (41). Леся Цуренко (Украина) 1260
68 (66). Екатерина Козлова (Украина) 894
78 (78). Екатерина Бондаренко (Украина) 775
150 (166). Ангелина Калинина (Украина) 398

А от лучший украинский теннисист Александр Долгополов опустился на одну строчку.

Рейтинг ATP:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) 4985
4 (4). Александр Зверев (Германия) 4925
5 (5). Григор Димитров (Болгария) 4635
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) 3390
9 (9). Изнер (США) 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) 3110

...

53 (52). Александр Долгополов (Украина) 966
121 (117). Сергей Стаховский (Украина) 463

До сих пор неизвестно, коснется запрет на выступления в России спортсменов, участвующих в турнирах за свои деньги. В частности, теннисистов. Напомним, Элина Свитолина ранее дала предварительное согласие на участие в новом турнире WTA в Москве.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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