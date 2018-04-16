|Рейтинг мирового тенниса: известны позиции Свитолиной и Долгополова
|16.04.2018 19:06
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В понедельник, 16 апреля, обнародованы обновленные рейтинги WTA и АТР.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 4-ю позицию. По-прежнему 41-й остается Леся Цуренко, передает со ссылкой на .
Ангелина Калинина, на прошлой неделе выиграла турнир ITF в Джексоне, поднялась на 16 строк и вернулась в топ-150.
Вашему вниманию рейтинг WTA от 16 апреля 2018-го:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) 8140
...
41 (41). Леся Цуренко (Украина) 1260
А от лучший украинский теннисист Александр Долгополов опустился на одну строчку.
Рейтинг ATP:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) 8770
...
53 (52). Александр Долгополов (Украина) 966
До сих пор неизвестно, коснется запрет на выступления в России спортсменов, участвующих в турнирах за свои деньги. В частности, теннисистов. Напомним, Элина Свитолина ранее дала предварительное согласие на участие в новом турнире WTA в Москве.