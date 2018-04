(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну понедельник, 16 апреля 2018 20:06 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Агроновости

Киев

Общество

Здоровье

Криминал и ЧП

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости Савченко допросят на полиграфе завтра в 9:00 Во львовском Охматдете педиатр пьяной принимала пациентов

Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай

Прокуратура Крыма: дело о присвоении Аксеновым "Артека" приостановлено

Полицейского, который выстрелил в своего коллегу в Винницкой области, отстранили от службы

В Киеве продолжают удерживать предполагаемых участников стрельбы на Обуховской

Генштаб ограничил допуск военных прокуроров на объекты ВСУ

Роялти в музыкальной сфере: чего ожидать украинским авторам и исполнителям

Сотрудник СБУ попал в больницу после попытки самоубийства

Савченко может пройти полиграф завтра - адвокат

знаток сказал, когда подешевеют овощи борщового набора Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Армению охватили протесты Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Понедельник, 16 апреля 2018, 18:19 • Анастасия Ткачук • 31812 Версия для печати В Германии подняли со дна озера доисторический корабль фотогалерея /* */ Немецкие археологи подняли со дна Боденского озера и передали в музей доисторический корабль, который претендует на звание старейшего на планете. Считается, что возраст находки может насчитывать 3000 лет. Об этом сообщает со ссылкой на Spiegel. Судно было найдено чисто случайно три года назад дайвером Кристофером Шмид, который отлично проводил фотосъемку дна озера. Его длина составляет чуть меньше семи метров, а ширина - около 1,20 м. По данным археологов, лучше сохранилась задняя часть корабля, а нос пострадал от эрозии.



Лодка сделана из дуба.



Сейчас лодку консервируют, заменяя воду на смолу. Последующие исследования дадут ученым больше информации о жизни людей этого региона в древности и о причинах их исчезновения. Как сообщал французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнекушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости апреля унн который дна Теги: мультимедиа