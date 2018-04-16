К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули», – говорится в материале.

Отмечается, что первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

«Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт», – отметили в издании.

По словам экспертов, для защиты от замыканий и токовой перегрузки, что приводит к перегреву электропроводки и последующему взрыву, используются автоматические выключатели, которые в тот день по неизвестным причинам не сработали.

«Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал», — отметили эксперты.

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