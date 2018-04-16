У совместной спецоперации Великобритании, США и Франции по уничтожению объектов в Сирии, имеющих отношение к производству химического оружия, были правовые обоснования, хотя она и не была санкционирована Организацией Объединенных Наций. Об этом, выступая перед членами Палаты общин британского парламента, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Заседание транслировал парламентский портал.

«У нас не оставалось выбора. Британское правительство соглашалось, что решение о воздействии на правительство Сирии должна принимать ООН. Однако постоянное применение Россией права вето в Совете Безопасности означало, что все усилия Великобритании будут заблокированы. Мы пришли к выводу, что с точки зрения прагматизма и морали будет правильным вмешаться», – сказала она, информирует svodka.net.

Премьер подчеркнула, что ракетный удар не был попыткой «сменить правящий режим Сирии».

«Это ограниченная акция с целью уменьшить страдания населения путем ликвидации возможностей правительства Сирии применять химическое оружие», – заявила Мэй.

По ее словам, правовые обоснования для удара по целям в Сирии были аналогичны тем, которые применялись для начала международной военной миссии в Косово и для создания гуманитарных коридоров после войны в Ираке в 1990-х годах.

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«Мировое общество соглашалось, что такие меры допустимы, если являются последним шансом предотвратить гуманитарный кризис», – отметила глава правительства.

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