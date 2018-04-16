К короткому замыканию в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" привело таяние снега на крыше здания, Пожар в Кемерово произошел 25 марта Фото: ЕРА По данным экспертов, короткое замыкание произошло в электропроводке над детской игровой зоной на четвертом этаже центра. Снег с крыши торгового центра не убирали, его таяние могло привести к протечкам. В результате, вода замкнула проводку.По словам собеседника издания, вначале загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми шариками, от горящего пластика воспламенился наполнитель бассейна, а потом пожар раздула вентиляция, которая в момент пожара оставалась включенной. Эксперты подтвердили, что оповещение о пожарной тревоге в "Зимней вишне" включалось вручную, однако охранник ее не активировал. Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Суд арестовал их на два месяца.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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