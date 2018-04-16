47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долл в лотерею "Mega Millions", передает со ссылкой на WBTV.

Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Выигрыш разделил жизнь американца на "до" и "после". Ранее Уол работал менеджером в одной из американских компаний продавцом продовольственных товаров. Теперь он обладатель многомиллионного выигрыша и безработный, шутит победитель лотереи.

Счастливчик решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш Уола составит 220,7 млн долл.

Также отмечается, что билеты американской лотереи Mega Millions продаются в 44 штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах. Выигрыш в 533 млн долл. является четвертым по величине в истории лотереи.

Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира