Евросоюз должен усилить санкции в отношении России.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянскому изданию La Stampa, информирует svodka.net.

Отвечая на вопрос, чего США ждут от европейских союзников и стран – членов НАТО в связи с ситуацией в Украине Волкер заявил: «Прежде только соблюдайте санкции и подумайте об их усилении, если Россия по-прежнему будет идти по этому пути. Мы укрепили их, приняв меры против людей, очень близких президенту Владимиру Путину. Было бы очень полезно, если бы к нам присоединился ЕС. Странам ЕС нужно подтвердить свою волю внести вклад в миротворческую миссию под мандатом ООН для содействия осуществлению Минских соглашений. Я думаю, что есть большая готовность многих европейских стран принять участие и поддержать эту идею, чтобы россияне знали, что существует жизнеспособный способ положить конец этому конфликту. И еще нужно подтвердить свой отказ от признания аннексии Крыма. Для каждой европейской страны должно быть неприемлемо, чтобы другая страна отбирала территорию силой».

Он отметил, что отмена санкций со стороны отдельных членов Евросоюза, например Италии, не обойдется без «серьезных последствий» со стороны ЕС.

По словам Волкера, Россия пытается создать на Западе беспорядок и путаницу, в том числе своим вмешательством в выборы.

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«Она хочет, чтобы люди сомневались в фактах, которые видят своими глазами, продвигают альтернативную реальность. Она пытается поощрять раскольнические движения между европейцев… Поддерживает группы крайне правых, крайне левых или националистов, чтобы ослабить Запад и его политику. В этих рамках она, непременно, хочет, чтобы санкции были сняты, а потому поддерживает любые силы, которые ей это обещают», – добавил спецпредставитель Госдепа США.

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