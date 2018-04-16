Подготовка ракетного удара по Сирии осуществлялась на основе разведданных, которые не подлежали разглашению. Так премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оправдала отказ правительства согласовать военную операцию с членами парламента. Мэй: Нанесение удара диктовалось получением разведывательной информации, которая не могла быть оглашена в стенах парламента Фото: ЕРА Об этом она сказала, выступая перед членами Палаты общин. Заседание транслировал парламентский портал."Мы координировали с союзниками наши действия, чтобы гарантировать секретность операции. Это было необходимо для обеспечения ее безопасности. Нанесение удара диктовалось получением разведывательной информации, большая часть которой не могла быть оглашена в стенах парламента", – заявила она.Правительство имеет право на оперативные меры в интересах национальной безопасности, подчеркнула Мэй."Парламент может привлечь меня к ответственности. Но в мои полномочия как премьер-министра входит принятие такого рода решений", – отметила премьер.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.14 апреля Мэй заявила, что считала правильным принять меры в Сирии без консультаций с парламентом по причине "оценки оперативной безопасности". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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