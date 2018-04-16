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"Надо было гарантировать секретность операции". Мэй объяснила, почему ее парламент не известили о подготовке удара по Сирии
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16.04.2018 19:17
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Подготовка ракетного удара по Сирии осуществлялась на основе
разведданных, которые не подлежали разглашению. Так премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй оправдала отказ правительства согласовать
военную операцию с членами парламента. Мэй: Нанесение удара
диктовалось получением разведывательной информации, которая не
могла быть оглашена в стенах парламента Фото: ЕРА Об этом она
сказала, выступая перед членами Палаты общин.
Заседание транслировал парламентский портал."Мы
координировали с союзниками наши действия, чтобы гарантировать
секретность операции. Это было необходимо для обеспечения ее
безопасности. Нанесение удара диктовалось получением
разведывательной информации, большая часть которой не могла быть
оглашена в стенах парламента", – заявила она.Правительство
имеет право на оперативные меры в интересах национальной
безопасности, подчеркнула Мэй."Парламент может привлечь меня к
ответственности. Но в мои полномочия как премьер-министра входит
принятие такого рода решений", – отметила премьер.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте.Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.14 апреля Мэй заявила,
что считала правильным принять меры в Сирии без
консультаций с парламентом по причине "оценки оперативной
безопасности".
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