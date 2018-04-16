Президент Румынии Йоханнис отказался увольнять руководителя Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши. Об этом сообщает наш сайт со ссылкой на заявление президента Румунии, опубликованную на его официальном сайте.

"Аргументы для отзыва, представленные министром юстиции, меня не убедили. Фактически, они даже не отвечают примененным правовым положениям. Я не буду принимать предложение об отзыве Ковеши, главного прокурора DNA", - говорится в заявлении.

Высший совет магистратуры Румынии ранее также отклонил требование министра юстиции, который утверждал, что Ковеши действия с превышением полномочий.

Как сообщал высший совет магистратуры (CSM) Румынии на заседании секции прокуроров г. озгляне предложение министра юстиции Тудореля Тоадер уволить директора Национального антикоррупционного агентства Лауру Кодруц Ковеши.

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