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У Зеленского подсчитали, сколько нужно на восстановление Донбасса
29.10.2019 20:05
В Офисе президента заявили, что на восстановление Донбасса нужно 372 миллиона евро
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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