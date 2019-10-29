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У Зеленского подсчитали, сколько нужно на восстановление Донбасса
29.10.2019 20:05
В Офисе президента заявили, что на восстановление Донбасса нужно 372 миллиона евро Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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