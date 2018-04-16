Сегодня, 16 апреля, продолжается процесс обесценивания российского рубля. В евро подорожал на 18 коп и теперь стоит 76,73 руб. Доллар стоит 62,19 руб - дороже на 14 коп.

Причина дестабилизации рубля - санкции , направленные на "друзей Путина", передает со ссылкой на .

Следствием стало обесценивание акций компаний, к которым причастны олигархи из санкционного списка. Например, акции компании Олега Дерипаски "Русал" потеряли сегодня 20% своей цены.

Экономический аналитик Джон-Пол Смит посоветовал держаться подальше от российских акций, пишет "Bloomberg".

"Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны", - отметил знаток.

По мнению специалистов, долгосрочный прогноз о состоянии российской экономики "остается мрачным".

Последним пакетом санкций против российских олигархов нанесли сильнейший удар по , считает экономист и политолог Тарас Загородний. Прежде только потому, что избирательно бьют по российским компаниям. Это создает параноидальные страхи в авторитарном режиме.

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