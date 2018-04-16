Об этом заявили британские представители ОЗХО.

Организация настаивает на беспрепятственном доступе в Думе, а также призвала Россию и Сирию к сотрудничеству.

«ОЗХО прибыла в Дамаск в субботу. Россия и Сирия до сих пор не пустили их в Думу. Необходим беспрепятственный доступ. Россия и Сирия должны сотрудничать», — сказано в сообщении.

Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже успел опровергнуть заявление британской делегации. По его версии, представители ОЗХО не могут попасть в Думу якобы из-за последствий ракетного удара сил международной коалиции.

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