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Причиной возгорания в кемеровской "Зимней вишне" стало замыкание из-за протечки – СМИ
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16.04.2018 19:25
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К короткому замыканию в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"
привело таяние снега на крыше здания, Пожар в Кемерово произошел 25
марта Фото: ЕРА По данным экспертов, короткое замыкание произошло в
электропроводке над детской игровой зоной на четвертом этаже
центра. Снег с крыши торгового центра не убирали, его таяние могло
привести к протечкам. В результате, вода замкнула проводку.По
словам собеседника издания, вначале загорелась пластиковая люстра
над детским бассейном с поролоновыми шариками, от горящего
пластика воспламенился наполнитель бассейна, а потом
пожар раздула вентиляция, которая в момент пожара оставалась
включенной. Эксперты подтвердили, что оповещение о пожарной
тревоге в "Зимней вишне" включалось вручную, однако охранник ее не
активировал. Пожар в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком
РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение
смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного
кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь
человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя
вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО
"Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя
компании "Системный интегратор", установившей систему
противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника
этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина,
генерального директора компании – собственника сгоревшего
здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзилию
Комкову. Суд арестовал их на два месяца.11 апреля Следственный
комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в
отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его
действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек,
которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.
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