|Финансисты рассказали, что будет с долларом через 12 месяцев
|16.04.2018 19:33
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Украинский бизнес считает, что обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного в I квартале 2018 года, информирует svodka.net.
Так, большая часть респондентов (67,7%) прогнозируют, что обменный курс превысит 29 грн/$.
При этом, доля респондентов, ожидающая обесценивание гривни, несколько сократилась — до 86,3% (в IV квартал она составила 88,5%).
Согласно опросу, среднее значение обменного курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/$ (в IV квартал — 29,30 грн/$).
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В Нацбанке отметили, что во время проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке в среднем на 26,93 грн/$. Ежедневные колебания не превышали 5,2%.