|Вагітна Олена Шоптенко розсекретила стать майбутнього малюка (ФОТО)
|16.04.2018 19:39
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30-річна хореограф Олена Шоптенко зараз очікує первістка і, незважаючи на те, що зірка довший час приховувала від публіки свою вагітність, днями зірка розповіла, кого ж очікує - хлопчика чи дівчинку.
Під час інтерв'ю з ведучим рубрики #backstage "Голосу країни-8" Артемом Гагаріним зірка розповіла, що народить хлопчика і з чоловіком вже навіть встигли обрати ім'я малюку.
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