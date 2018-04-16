Неисправность пожарной системы в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", была обнаружена почти два года назад. Средства на ремонт владелец не выделил.

Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который находится под арестом, заключил договор на обслуживание системы пожарной сигнализации в "Зимней вишни" с гендиректором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-владелец центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года, передает со ссылкой на .

После изменения компании, которая обслуживает противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования. Полозиненко якобы сообщил об этом Богданову. Чтобы привести систему безопасности в надлежащее состояние необходимо было 7 млн ​​рублей. Владелец не выделил на это средств. Все обнаруженные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Поскольку противопожарное оборудование сначала монтировали с нарушениями.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что в 2016 году сотрудники противопожарной службы пытались проверить комплекс, но "вмешалось один чиновник".

В Кемерово 25 марта произошел пожар в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня". В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим сообщать в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня" посетителей. Некоторые из них оказались отрезанными от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Один из свидетелей заявил, что причиной пожара мог стать поджог.

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