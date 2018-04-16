Не секрет, что все машины, которые выезжают за пределы автомобильного салона, снижаются в стоимости.

Этого никак не избежать, но транспортные средства дешевеют по-разному, а аналитики разработали список моделей, которые менее только теряют в цене, информирует svodka.net.

Компактные ТС из сегмента бюджетных моделей являются наиболее выгодной покупкой, которые не хотят выбрасывать на авто большие деньги. Среди них меньше только уменьшаются в цене те машины, которые хорошо продаются новыми. В таком перечне нужно отметить Киа Рио, Hyundai Solaris, Рено Сандеро и седаны Фольксваген Поло. Особо выделяют отечественные автомобили, которые медленно дешевеющие из-за доступного обслуживания и дешевых деталей.

Среди транспортных средств, которые относятся к гольф-классу, всегда происходило жесткое противостояние. Самым лучшим всегда выступал Volkswagen Golf. Также мало теряют в стоимости после покупки Toyota Corolla, Форд Фокус и Мазда 3 с пробегом. В среднем сегменте выделили люксовый японский б/у седан Toyota Camry, что отличается солидностью и надежностью. Стоит назвать еще и корейский автомобиль KIA Optima и американскую модель Ford Mondeo.

В списке небольших кроссоверов числятся Лада 4X4, Шевроле Нива и рено Дастер. А вот в сегменте премиумных внедорожников расположились Mercedes GL, Porsche Cayenne, Фольксваген Туарег, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover

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