За последние три года правоохранители Донецкой области изъяли более
680 гранатометов, 7,5 тысяч гранат и 650 кг взрывчатых веществ.
2070 боевикам объявлено о подозрении Фото: ЕРА В ведомстве
добавили, что за это время, 2070 боевикам объявлено о
подозрении.Раскрыто более 32 тысяч преступлений. Оперативники
ликвидировали 38 организованных преступных группировок, изъяли
более 680 гранатометов, 7,5 тысяч гранат и 650 кг взрывчатых
веществ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.31 марта в полиции Донецкой
области сообщили, что с начала 2018 года задержали 55
боевиков, еще 10 заочно объявили о подозрении и объявили их в
розыск. 7 апреля в ведомстве сообщили, что с начала 2018 года
им сдались девять бывших террористов.
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