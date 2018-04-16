За последние три года правоохранители Донецкой области изъяли более 680 гранатометов, 7,5 тысяч гранат и 650 кг взрывчатых веществ. 2070 боевикам объявлено о подозрении Фото: ЕРА В ведомстве добавили, что за это время, 2070 боевикам объявлено о подозрении.Раскрыто более 32 тысяч преступлений. Оперативники ликвидировали 38 организованных преступных группировок, изъяли более 680 гранатометов, 7,5 тысяч гранат и 650 кг взрывчатых веществ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.31 марта в полиции Донецкой области сообщили, что с начала 2018 года задержали 55 боевиков, еще 10 заочно объявили о подозрении и объявили их в розыск. 7 апреля в ведомстве сообщили, что с начала 2018 года им сдались девять бывших террористов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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