Вопрос избрания двух членов Конституционного суда Украины может быть внесен в повестку дня парламента в этот четверг, а вопрос аудитора НАБУ - уже после майских праздников. Об этом после заседания фракции БПП сообщил народный депутат Украины Игорь Кононенко, передает корреспондент .

"Относительно аудитора НАБУ - голосование (в четверг - ред.) это невозможно, потому что комитет определился с новым конкурсом и сроками подачи заявок. Поэтому аудитор НАБУ у нас, согласно утвержденному графику, будет уже после майских праздников. Относительно КСУ - Рада должна определиться относительно двух судей от парламента и, вероятно, в четверг этот вопрос будет в повестке дня", - добавил Кононенко.

Ранее Кононенко сообщил, что часть Блок Петра Порошенко поддержит избрание новых членов Центральной избирательной комиссии в четверг.

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