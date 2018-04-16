Бывший российский шпион Сергей Скрипаль по-прежнему находится в
больнице британского Солсбери. Скрипаля отравили 4 марта Фото: ЕРА
Скрипаль по-прежнему находится в больнице."После инцидента в
Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается
на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия
нервно-паралитического вещества", – рассказал представитель
пресс-службы.4 марта в британском Солсбери госпитализировали
66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию с симптомами отравления. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". В ответ на
атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из
США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый
дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД
РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не
разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах
Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.
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