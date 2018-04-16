Бывший российский шпион Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице британского Солсбери. Скрипаля отравили 4 марта Фото: ЕРА Скрипаль по-прежнему находится в больнице."После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества", – рассказал представитель пресс-службы.4 марта в британском Солсбери госпитализировали 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию с симптомами отравления. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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