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Ученые рассказали, какой страшной болезнью может обернуться недосыпание
16.04.2018 19:53
Во время исследования специалисты заметили, что при дефиците сна увеличивается количество белка бета-амилоида.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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