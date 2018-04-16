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Ученые рассказали, какой страшной болезнью может обернуться недосыпание
16.04.2018 19:53
Во время исследования специалисты заметили, что при дефиците сна увеличивается количество белка бета-амилоида.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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белка
бета-амилоида
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