Команда уфологов детально изучила снимки поверхности Луны, полученные благодаря спутнику из Китая Чанъэ-3.

На этих изображениях запечатлен нечеткий силуэт, который очертаниями напоминает пришельца с рюкзаком, информирует svodka.net.

Уфологам удалось заполучить фотографии, сделанные китайским летающим аппаратом, которые другие ученые и правительство намеревались скрыть от людей, дабы предотвратить попадание к ним доказательств, подтверждающих теорию о наличии инопланетной цивилизации.

На снимках с поверхности Луны можно разглядеть силуэт пришельца-туриста с рюкзаком за спиной, однако необычное явление было замечено лишь на одном фото, что ставит под сомнения гипотезу, выдвинутую уфологами о «всемирном заговоре».

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