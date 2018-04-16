|Ученые нашли на Луне инопланетян с рюкзаками
|16.04.2018 19:56
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Команда уфологов детально изучила снимки поверхности Луны, полученные благодаря спутнику из Китая Чанъэ-3.
На этих изображениях запечатлен нечеткий силуэт, который очертаниями напоминает пришельца с рюкзаком, информирует svodka.net.
Уфологам удалось заполучить фотографии, сделанные китайским летающим аппаратом, которые другие ученые и правительство намеревались скрыть от людей, дабы предотвратить попадание к ним доказательств, подтверждающих теорию о наличии инопланетной цивилизации.
На снимках с поверхности Луны можно разглядеть силуэт пришельца-туриста с рюкзаком за спиной, однако необычное явление было замечено лишь на одном фото, что ставит под сомнения гипотезу, выдвинутую уфологами о «всемирном заговоре».
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