Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму отказали адвокату харьковчанина Александра Стешенко во встрече с подзащитным, заявив, что он не заезжал на полуостров. Сегодня 20.37 | комментариев: 14 апреля сотрудники "пограничного управления ФСБ России" в Симферополе проинформировали, что украинец содержится у них, но не допустили адвоката."16 апреля адвокат снова пришел в управление, ему повторно отказали в доступе к Стешенко", – говорится в сообщении.Сначала сотрудники ФСБ заявили, что Стешенко был задержан для установления личности. В качестве основания для задержания российские силовики указали проблему с фотографией в паспорте, хотя ранее харьковчанин часто путешествовал с этим документом, в том числе на территорию Крыма."Однако уже через несколько часов сотрудники ФСБ начали отрицать не только то, что задержанный содержится у них, но и факт того, что он заехал на территорию Крыма", – отмечают в правозащитной инициативе.В настоящее время семья Александра Стешенко не знает, где и в каком состоянии он находится, а также предъявлены ли ему какие-либо обвинения.Родственники сообщили, что 11 апреля харьковчанина задержали в пункте пропуска "Чонгар". С того момента с мужчиной связи нет.Мать Стешенко сообщила, что ее сын на Донбассе не воевал, он не является ни волонтером, ни активистом. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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